В Киев впервые с начала войны прибыл глава Минфина Германии Кристиан Линднер

В последний раз Линднер был в Киеве в начале 2020 года.

Фото: reuters

Министр финансов Германии Кристиан Линднер утром в понедельник, 14 августа, прибыл с визитом в Киев, сообщила пресс-служба Минфина Германии.

Это его первый визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения. В последний раз Линднер был в Киеве в начале 2020 года.

По его словам, сегодня он будет обсуждать с украинскими представителями власти конкретные шаги, как Федеральное министерство финансов может поддержать украинскую сторону.

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