В НАДС проанализировали причины увольнения людей из госслужбы

Более 70% опрошенных отметили значительное увеличение нагрузки в течение года.

В Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы продолжается опрос по условиям работы госслужащих во время военного положения. За неделю ответили 40 тысяч госслужащих.

Как рассказала глава НАГС Наталья Алюшина в интервью агентству «Интерфакс-Украина», более половины опрошенных государственных служащих отмечают уменьшение заработной платы. Также она отметила, что анализировались причины увольнения людей из госслужбы, в частности, более 70% опрошенных отметили значительное увеличение нагрузки в течение года.

«Одна из причин – мобилизация 3946 государственных служащих в ВСУ. Их функционал выполняют те, кто остался. Более того, 35% опрошенных привлекались к работе в выходные дни, 8% – в ночное время. При этом 19% отметили, что компенсации за такую работу в их государственных органах отсутствуют», - добавила Алюшина.

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