Самолет врезался в свободные транспортные средства на стоянке жилого комплекса.

В городе Детройт в США разбился истребитель МиГ-23, который выступал на авиашоу «Yankee Air Museum Thunder Over Michigan Air Show». Пилот и второй член экипажа вовремя катапультировались.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта города Детройт.

Как отмечается, истребитель упал на парковку жилого комплекса в городке Бельвиль вблизи Детройта.

Самолет врезался в свободные транспортные средства на стоянке жилого комплекса. Никто в жилом комплексе и на авиашоу не пострадал.

Пилота и второго члена экипажа забрали в больницу, но они не получили серьезных травм.

Федеральное авиационное управление США приступило к расследованию причин аварии.

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