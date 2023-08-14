В УЗ предупредили о задержке ряда поездов, которые направляются в Киев

В компании подчеркнули, что в обратном направлении поезда так же будут следовать с задержкой.

Источник фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Ряд поездов через транспортное происшествие с грузовым поездом на Киевщине будет прибывать в столицу измененным маршрутом, с задержкой до 1,5 часов.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

В компании подчеркнули, что в обратном направлении поезда так же будут следовать с задержкой.

Это касается поездов №729 Черкассы - Киев (и обратный рейс), №733 Днепр - Киев (и обратный рейс), №131 Днепр - Львов, №43 Черкассы - Ивано-Франковск (и обратный рейс), №731 Запорожье - Киев (и обратный рейс), а также №790 Киев – Кременчуг, №102 Краматорск – Херсон, №38 Киев – Запорожье, №80 Киев – Днепр.

Изменение маршрута для этих поездов может повлечь также задержки других рейсов, в том числе пригородных, отметили в УЗ.

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