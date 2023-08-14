В Австрии произошло смертельное ДТП с украинцами

ДТП привело к гибели четырех человек.

Источник фото: APA/ERNST RINDHAUSER

В Австрии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, которое привело к гибели четырех человек – двоих детей и взрослых.

Как сообщает австрийское издание «Heute», ДТП произошло в субботу, 12 августа, на северном автобане по направлению к столице Австрии Вены. Микроавтобус пробил ограждение и упал с моста.

Транспортное средство было на польской регистрацией.

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский сообщил, что в автобусе с польской регистрацией ехали украинцы.

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