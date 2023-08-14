В Австрії сталася смертельна ДТП з українцями

ДТП призвела до загибелі чотирьох людей.

Джерело фото: APA/ERNST RINDHAUSER

В Австрії сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, яка призвела до загибелі чотирьох людей – двох дітей та дорослих.

Як повідомляє австрійська видання «Heute», ДТП сталося в суботу, 12 серпня, на північному автобані у напрямку до столиці Австрії Відня. Мікроавтобус пробив огорожу і впав з моста.

Транспортний засіб був з польською реєстрацією.

Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський повідомив, що в автобусі з польською реєстрацією їхали українці.

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