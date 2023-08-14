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В Україні накопичилося майже 10 тисяч дисциплінарних скарг на суддів, які не розглядаються ВРП – нардеп

09:57, 14 серпня 2023
Денис Маслов сподівається, що після ухвалення у другому читанні законопроєкту №9483-2, ВРП повноцінно запрацює й розбере накопичені скарги.
В Україні накопичилося майже 10 тисяч дисциплінарних скарг на суддів, які не розглядаються ВРП – нардеп
Джерело фото: ukrinform.com
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Сьогодні в Україні накопичилося майже 10 тисяч дисциплінарних скарг на суддів, які не розглядаються Вищою радою правосуддя. Як зазначив голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов, для того, щоб цей орган запрацював ефективно, були ухвалені два важливі документи – у другому читанні схвалено законопроєкт №9261, що повертає ВРП можливість здійснювати дисциплінарні провадження щодо суддів, і за основу проголосовано законопроєкт №9483-2, який передбачає відкритий конкурс на посади дисциплінарних інспекторів.

«Раніше Вища рада правосуддя сама добирала дисциплінарних інспекторів, які проводять первісний розгляд скарг на суддів за вчинені порушення і готують рішення за цими скаргами. Тепер же закон пропонує, що цих людей набиратимуть через відкритий конкурс із залученням представників міжнародних організацій, із якими ми співпрацюємо в галузях боротьби з корупцією, верховенства права. Таким чином, на відповідні посади будуть приходити спеціалісти, до репутації яких немає жодних питань, нема питань до їхньої доброчесності та професійних навичок», - зазначив політик.

Він висловив сподівання, що після ухвалення у другому читанні законопроєкту №9483-2, ВРП повноцінно запрацює й розбере накопичені скарги, надаватиме відповіді та притягуватиме до відповідальності тих суддів, які порушили закон.

За словами парламентарія, до самої Вищої ради правосуддя часто виникали запитання, адже за одним суддею могли скаргу розглянути за декілька місяців, а стосовно інших не розглядали роками.

«Усередині ВРП були списки недоторканих, а це неприпустимо. Кожен, хто припускатиметься у своїй діяльності порушень, буде притягнений до відповідальності. Тому законопроєктом ми також встановлюємо терміни розгляду скарг – усі вони розглядатимуться упродовж декількох місяців і будуть відповіді, навіть звільнення», - сказав парламентарій.

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