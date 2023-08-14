Через «Київ Цифровий» порахували кількість авто у столиці – що показали цифри

Всього застосунок нараховує 2,474 млн користувачів.

Джерело фото: ЗМІ

За даними «Київ Цифровий» населення міста становить 3 133 719 людей.

Всього застосунок нараховує 2,474 млн користувачів.

Зокрема, автомобілів — 633,58 тисячі, а транспортних карт — 899,6 тисячі.

Також ми розповідали, що за півроку 2023 в Україні було зареєстровано 86 028 шлюбів та 10 139 випадків розірвання шлюбу.

А ще Київ отримав спеціальний статус Європейської столиці демократії.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.