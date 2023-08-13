В Україні скоротилась кількість шлюбів, однак побільшало розлучень, – Опендатабот

За півроку 2023 в Україні було зареєстровано 86 028 шлюбів.

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Протягом першого півріччя 2023 року в Україні кількість зареєстрованих шлюбів скоротилася на 17% до відповідних показників минулого року. Натомість розлучень побільшало на третину. Про це повідомляє сервіс моніторингу відкритих даних «Опендатабот».

Так, згідно аналітичних даних, за півроку 2023 в Україні було зареєстровано 86 028 шлюбів. Це на 17% менше до відповідного періоду торік, коли було зафіксовано 103 903 нових родин.

Водночас зазначається, що за півроку 2023 зареєстровано 10 139 випадків розірвання шлюбу. Це на третину (+33%) більше, аніж за відповідний період торік (7 632), проте все ще менше за відповідні показники 2021 року — 13 153.

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