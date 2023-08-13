В Украине сократилось количество браков, однако увеличилось количество разводов, – Опендатабот

За полгода 2023 в Украине было зарегистрировано 86 028 браков.

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В первом полугодии 2023 года в Украине количество зарегистрированных браков сократилось на 17% до соответствующих показателей прошлого года. В то же время разводов увеличилось на треть. Об этом сообщает сервис мониторинга открытых данных «Опендатабот».

Так, согласно аналитических данных, за полгода 2023 в Украине было зарегистрировано 86 028 браков. Это на 17% меньше соответствующего периода в прошлом году, когда было зафиксировано 103 903 новых семей.

В то же время отмечается, что за полгода 2023 зарегистрировано 10 139 случаев расторжения брака. Это на треть (+33%) больше, чем за соответствующий период в прошлом году (7 632), однако все еще меньше соответствующих показателей 2021 года — 13 153.

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