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  1. В Украине

В Украине сократилось количество браков, однако увеличилось количество разводов, – Опендатабот

23:03, 13 августа 2023
За полгода 2023 в Украине было зарегистрировано 86 028 браков.
В Украине сократилось количество браков, однако увеличилось количество разводов, – Опендатабот
Изображение: freepik.com

В первом полугодии 2023 года в Украине количество зарегистрированных браков сократилось на 17% до соответствующих показателей прошлого года. В то же время разводов увеличилось на треть. Об этом сообщает сервис мониторинга открытых данных «Опендатабот».

Так, согласно аналитических данных, за полгода 2023 в Украине было зарегистрировано 86 028 браков. Это на 17% меньше соответствующего периода в прошлом году, когда было зафиксировано 103 903 новых семей.

В то же время отмечается, что за полгода 2023 зарегистрировано 10 139 случаев расторжения брака. Это на треть (+33%) больше, чем за соответствующий период в прошлом году (7 632), однако все еще меньше соответствующих показателей 2021 года — 13 153.

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