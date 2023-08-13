Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Украине возобновляются сроки предоставления админуслуг и выдачи документов разрешительного характера

Кабмин возобновляет сроки предоставления административных услуг и выдачи документов разрешительного характера.

Кабмин утвердил Порядок функционирования центра сбора финансовой отчетности: о чьей отчетности идет речь

Действие нового Порядка распространяется на государственные органы и предприятия, представляющие общественный интерес, ПАО, материнские предприятия групп, в составе которых есть предприятия, представляющие общественный интерес.

Верховный Суд указал на недопустимость дискриминации субъекта властных полномочий как стороны публично-правового спора

Субъекты властных полномочий, в частности органы исполнительной власти, не могут подвергаться дискриминации при участии как сторона в процессе разрешения в суде публично-правовых споров, - позиция Верховного Суда.

Гражданин, решивший рассказать судье, что думает о ее решении на обыск, получил уголовное производство

Высший совет правосудия взял «на контроль» инцидент с давлением на следственную судью Соломенского райсуда Киева.

КДКА не обязаны публиковать проекты решений о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности, - ВКДКА

Дисциплинарные палаты КДКА являются квазисудебными органами и требовать от комиссий обнародовать проекты решений по дисциплинарным делам так же бессмысленно, как просить судей публиковать проекты приговоров по уголовным делам перед судебными заседаниями, отметил глава ВКДКА.

  1. В Украине

В Украине с начала года обследовали более 5 тысяч лиц с подозрением на инфицирование холерой

22:00, 13 августа 2023
Всего с начала года на холеру обследовано 5123 человека с острой кишечной инфекцией, во всех случаях возбудителя холеры не обнаружено.
В Украине с начала года обследовали более 5 тысяч лиц с подозрением на инфицирование холерой
Изображение: freepik.com

В Украине идет усиленный эпидемический надзор за холерой. Как отмечают в Минздраве, надзор ежегодно начинается 1 июня и заканчивается в сентябре, когда жара спадает (при среднесуточной температуре 16 °С).

Всего с начала года на холеру обследовано 5123 человека с острой кишечной инфекцией, во всех случаях возбудителя холеры не обнаружено.

«С июня было зафиксировано несколько подозрений, которые отрабатывались в соответствии с национальными протоколами. Подозрения на холеру были зафиксированы в Запорожской и Черниговской областях. Быстрые тесты показывали положительные результаты, но во время эпидемического расследования и лабораторных исследований диагноз холера был снят», - сообщил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Кроме обследования больных с подозрением на холеру, специалисты центров контроля и профилактики болезней проводят также исследование образцов окружающей среды. В частности, мониторинг пресной и морской воды. По результатам исследований 5 909 проб, штаммов холеры не обнаружено ни в одном случае.

Также дополнительно усиленное наблюдение за холерой было развернуто на территории пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС областей, обследовано 3334 человека с острой кишечной инфекцией и исследовано 2443 пробы из объектов окружающей среды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео