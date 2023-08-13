В Украине с начала года обследовали более 5 тысяч лиц с подозрением на инфицирование холерой

Всего с начала года на холеру обследовано 5123 человека с острой кишечной инфекцией, во всех случаях возбудителя холеры не обнаружено.

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В Украине идет усиленный эпидемический надзор за холерой. Как отмечают в Минздраве, надзор ежегодно начинается 1 июня и заканчивается в сентябре, когда жара спадает (при среднесуточной температуре 16 °С).

Всего с начала года на холеру обследовано 5123 человека с острой кишечной инфекцией, во всех случаях возбудителя холеры не обнаружено.

«С июня было зафиксировано несколько подозрений, которые отрабатывались в соответствии с национальными протоколами. Подозрения на холеру были зафиксированы в Запорожской и Черниговской областях. Быстрые тесты показывали положительные результаты, но во время эпидемического расследования и лабораторных исследований диагноз холера был снят», - сообщил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Кроме обследования больных с подозрением на холеру, специалисты центров контроля и профилактики болезней проводят также исследование образцов окружающей среды. В частности, мониторинг пресной и морской воды. По результатам исследований 5 909 проб, штаммов холеры не обнаружено ни в одном случае.

Также дополнительно усиленное наблюдение за холерой было развернуто на территории пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС областей, обследовано 3334 человека с острой кишечной инфекцией и исследовано 2443 пробы из объектов окружающей среды.

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