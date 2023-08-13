В Україні з початку року обстежили понад 5 тисяч осіб з підозрою на інфікування холерою

Загалом з початку року на холеру обстежено 5 123 людей із гострою кишковою інфекцією, у всіх випадках збудника холери не виявлено.

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В Україні триває посилений епідемічний нагляд за холерою. Як зазначають у МОЗ, наглад щорічно починається 1 червня та закінчується у вересні, коли спека спадає (за умови середньодобової температури 16 °С).

Загалом з початку року на холеру обстежено 5 123 людей із гострою кишковою інфекцією, у всіх випадках збудника холери не виявлено.

«З червня було зафіксовано декілька підозр, які відпрацьовувалися відповідно до національних протоколів. Підозри на холеру були зафіксовані у Запорізькій та Чернігівській областях. Швидкі тести показували позитивні результати, але під час епідемічного розслідування та лабораторних досліджень діагноз холера було знято», — повідомив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Окрім обстеження хворих з підозрою на холеру фахівці центрів контролю та профілактики хвороб проводять також дослідження зразків навколишнього середовища. Зокрема, моніторинг прісної та морської води. За результатами досліджень 5 909 проб, штамів холери не виявлено в жодному випадку.

Також додатково посилене спостереження за холерою було розгорнуто на території постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС областей, обстежено 3 334 особи із гострою кишковою інфекцією та досліджено 2 443 проби із об’єктів довкілля.

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