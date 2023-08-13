Літо – час відпочинку на природі, але що робити, якщо вас покусали комахи

У разі виникнення низки симптомів потрібно негайно звернутися за допомогою до лікаря.

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Літні прогулянки та відпочинок на природі можуть збільшити ризик укусів різних комах, а також змій. У Міністерстві охорони здоров’я дали прості поради для першої допомоги та полегшення симптомів.

Так, там зазначають, що укуси більшості комах не несуть небезпеки, а просто викликають свербіж і набряк, які зазвичай зникають протягом кількох днів.

Однак, у разі виникнення таких симптомів, як проблеми з диханням, набряк губ, обличчя, повік або горла, запаморочення, непритомність, слабкий і прискорений пульс, висип, нудота, блювання або діарея, потрібно негайно звернутися за допомогою до лікаря.

Крім комах, на природі можна зустрітися зі зміями.

«В Україні живуть три види отруйних гадюк, чия отрута небезпечна, але в більшості випадків несмертельна. Якщо вас чи знайомих вкусила змія, обов’язково зверніться за медичною допомогою», - наголосили у МОЗ.

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