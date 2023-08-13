Лето – время отдыха на природе, но что делать, если вас покусали насекомые

В случае возникновения ряда симптомов следует немедленно обратиться за помощью к врачу.

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Летние прогулки и отдых на природе могут увеличить риск укусов разных насекомых, а также змей. В Министерстве здравоохранения дали простые советы для первой помощи и облегчения симптомов.

Так, там отмечают, что укусы большинства насекомых не представляют опасности, а просто вызывают зуд и отек, которые обычно исчезают в течение нескольких дней.

Однако, в случае возникновения таких симптомов, как проблемы с дыханием, отек губ, лица, век или горла, головокружение, обморок, слабый и учащенный пульс, сыпь, тошнота, рвота или диарея, следует немедленно обратиться за помощью к врачу.

Помимо насекомых, на природе можно встретиться со змеями.

«В Украине живут три вида ядовитых гадюк, чей яд опасен, но в большинстве случаев несмертельный. Если вас или знакомых укусила змея, обязательно обратитесь за медицинской помощью», - отметили в Минздраве.

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