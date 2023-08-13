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Известна дальнейшая судьба обмелевшего озера Синее на Виноградаре в Киеве

21:23, 13 августа 2023
Озеро расчистят и наполнят водой.
Известна дальнейшая судьба обмелевшего озера Синее на Виноградаре в Киеве
Источник фото: facebook.com/oleksandr.voznyy

Обмелевшее озеро Синее на Виноградаре планируют расчистить на глубину 5 метров, восстановить его гидрологический режим через открытие подземных источников и наполнить водой естественным путем.

Об этом сообщил начальник департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата Александр Возный.

По его словам, работы по спасению озера были запланированы еще на прошлый год, однако полномасштабное вторжение внесло свои коррективы. Понимая критическое состояние озера, Департамент обеспечил внесение работ по озеру Синее в Перечень природоохранных мероприятий на 2023 год.

«После прохождения ряда технических процедур коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева «Плесо» объявит тендер по расчистке и благоустройству озера Синее», - отметил Возный и добавил, что сейчас основная цель – наполнить озеро водой.

В следующем году планируют перейти к благоустройству, предусматривающему большой пляж и комфортный парк с вело- и беговыми дорожками с соблюдением всех инклюзивных требований.

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