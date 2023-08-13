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  1. В Україні

Відома подальша доля обмілілого озера Синє на Виноградарі в Києві

21:23, 13 серпня 2023
Озеро розчистять та наповнять водою.
Відома подальша доля обмілілого озера Синє на Виноградарі в Києві
Джерело фото: facebook.com/oleksandr.voznyy

Обміліле озеро Синє на Виноградарі планують розчистити на глибину 5 метрів, відновити його гідрологічний режим через відкриття підземних джерел й наповнити водою природним шляхом.

Про це повідомив начальник департаменту захисту довкілля й адаптації до змін клімату Олександр Возний.

За його словами, роботи з порятунку озера були заплановані ще на минулий рік, однак повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Розуміючий критичний стан озера, Департамент забезпечив внесення робіт по озеру Синє до Переліку природоохоронних заходів на 2023 рік.

«Після проходження низки технічних процедур комунальне підприємство по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду міста Києва «Плесо» оголосить тендер по розчистці та благоустрою озера Синє», - зазначив Возний та додав, що зараз основна мета – наповнити озеро водою.

В наступному році планують перейти до благоустрою, який передбачає великий пляж та комфортний парк з вело- та біговими доріжками з дотриманням усіх вимог з інклюзивності.

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