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Прогнозують сильну спеку: на головну площу Кракова заборонили в’їзд кінних екіпажів

17:19, 13 серпня 2023
Проїзд і зупинку екіпажів заборонили задля безпеки коней.
Прогнозують сильну спеку: на головну площу Кракова заборонили в’їзд кінних екіпажів
Фото: uainkrakow.pl

На головну площу Кракова через спеку заборонили в’їзд кінних екіпажів. Про це повідомляє RMF FM.

Так, у зв'язку з прогнозованою спекотною погодою проїзд і зупинка кінних екіпажів на головній ринковій площі Кракова закриті з 10.30 до 19.00 в неділю і понеділок.

Водії карет, щоб забезпечити безпеку коней, будуть зобов'язані використовувати спеціально відведені затінені альтернативні зупинки біля Барбакану та на алеях біля вулиці Підзамче, між вулицями Сінна та Миколайська. Вони також повинні регулярно поїти своїх тварин і стежити за прогнозами погоди.

Інститут метеорології та водного господарства оголосив для Кракова та більшої частини Малопольського воєводства, за винятком районів на півдні регіону, попередження про спеку другого ступеня – воно діє з неділі, 13 серпня, з 13:00 до середи, 16 серпня, до 18:00.

Згідно з прогнозами, максимальна денна температура становитиме від 30 до 32 градусів тепла.

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