4 окрема танкова бригада ЗСУ отримала новий нарукавний знак

Центральним елементом нарукавного знака є світло-оливкова вогнедишна голова лева з чотирма коричневими язиками полум'я

Джерело фото: Міністерство оборони України

Міноборони розробило для танкістів 4-ї ОТБр ЗСУ новий нарукавний знак.

Центральним елементом нарукавного знака є світло-оливкова вогнедишна голова лева з чотирма коричневими язиками полум'я, що вказує на специфіку діяльності в/ч.

Під час бойових завдань, навчань й тренувань, захисники носитимуть свій знак у вигляді геральдичного щита із світло-оливковим кантом. Після Перемоги – яскраві кольори малюнка виднітимуться на парадних, парадно-вихідних та повсякденних одностроях.

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