Окупанти обстріляли Херсонську область: загинуло 7 людей, серед них двоє дітей

Армія рф зранку вдарила артилерією по Широкій Балці.

Фото: Ігор Клименко

У неділю, 13 серпня, російські окупанти обстріляли Херсонську область. Так, армія рф зранку вдарила артилерією по Широкій Балці. Через ворожі удари загинули семеро людей, серед них 2 дітей.

За даними МВС, внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець та сім'я - чоловік, дружина і їхня донька, якій було лише 23 дні від народження.

Обласна прокуратура повідомляє, що у лікарні помер 12- річний хлопчик, якого дістали з-під завалів будинку.

Також росіяни вдарили по села Станіслав з реактивних систем залпового вогню, зафіксовано 12 «прильотів». Було зруйновано й пошкоджено п'ять приватних житлових будинків.

Через російський обстріл загинуло двоє чоловіків. Ще одна жінка травмована, вона отримує медичну допомогу.

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