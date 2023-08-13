Оккупанты обстреляли Херсонскую область: погибли 7 человек, среди них двое детей

Армия рф утром ударила артиллерией по Широкой Балке.

Фото: Игорь Клименко

В воскресенье, 13 августа, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Так, армия рф утром ударила артиллерией по Широкой Балке. Из-за вражеских ударов погибли семь человек, среди них 2 детей.

По данным МВД, в результате обстрела погиб местный житель и семья - муж, жена и их дочь, которой было всего 23 дня от рождения.

Областная прокуратура сообщает, что в больнице скончался 12-летний мальчик, которого достали из-под завалов дома.

Также россияне ударили по селу Станислав по реактивным системам залпового огня, зафиксировано 12 «прилетов». Были разрушены и повреждены пять частных жилых домов.

Из-за российских обстрелов погибли двое мужчин. Еще одна женщина травмирована и получает медицинскую помощь.

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