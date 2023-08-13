Какие прививки необходимо делать во время беременности: список

Есть ряд прививок, которые нужно делать непосредственно во время беременности. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Вакцинация помогает обезопасить не только беременную женщину, но и будущего ребенка.
Какие прививки нужно делать непосредственно во время беременности?
- Коклюш, дифтерия, столбняк
Прививку оптимально делать на 16-32 недели у семейного врача.
- Каждую сезонную прививку от гриппа
Прививки оптимально делать в сентябре-октябре, однако возможно и в течение всего сезона, в любой период беременности, у семейного врача или в прививочной пункте в аптеке.
- Очередной бустер от COVID-19
Прививку можно делать в любое время, как только от предыдущего бустера прошло 4 месяца, у семейного врача или в пункте вакцинации.
- Прививка от гепатита В
Прививку желательно делать до наступления беременности. В то же время его можно сделать никогда во время беременности у семейного врача, покупая вакцину за свой счет.
- Прививка от пневмококков и менингококков
Прививку можно делать никогда во время беременности у семейного врача, покупая вакцину за свой счет.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.