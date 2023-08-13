Какие прививки необходимо делать во время беременности: список

Вакцинация помогает обезопасить не только беременную женщину, но и будущего ребенка.

Есть ряд прививок, которые нужно делать непосредственно во время беременности. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Вакцинация помогает обезопасить не только беременную женщину, но и будущего ребенка.

Какие прививки нужно делать непосредственно во время беременности?

Коклюш, дифтерия, столбняк

Прививку оптимально делать на 16-32 недели у семейного врача.

Каждую сезонную прививку от гриппа

Прививки оптимально делать в сентябре-октябре, однако возможно и в течение всего сезона, в любой период беременности, у семейного врача или в прививочной пункте в аптеке.

Очередной бустер от COVID-19

Прививку можно делать в любое время, как только от предыдущего бустера прошло 4 месяца, у семейного врача или в пункте вакцинации.

Прививка от гепатита В

Прививку желательно делать до наступления беременности. В то же время его можно сделать никогда во время беременности у семейного врача, покупая вакцину за свой счет.

Прививка от пневмококков и менингококков

Прививку можно делать никогда во время беременности у семейного врача, покупая вакцину за свой счет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.