Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Правительство ограничило максимальный размер помощи одному субъекту микропредпринимательства

Сделал это Кабмин почему-то постановлением по вопросам предоставления комплексной электронной публичной услуги «еМалятко».

Кабмин расширил основания эвакуации автомобилей – теперь забрать авто смогут за остановку на месте для электрокаров

А заблокировать колеса – в случае использования номеров ВСУ без соответствующих оснований.

Новые планы ВККС – конкурсы для кандидатов и действующих судей, возобновление квалификационного оценивания и судьба резерва на должности судей

В Высшей квалификационной комиссии судей рассказали, чего ожидать от Комиссии до конца 2023 года и призвали кандидатов на должности судей принять участие в ближайшем конкурсе.

Кабмин передал здания апелляционного админсуда во Львове в государственную собственность

Правительство согласовало передачу зданий, в которых размещен Восьмой апелляционный административный суд, в государственную собственность.

Верховная Рада может увеличить срок административного задержания обидчиков в связи с ратификацией Стамбульской конвенции

В частности, предлагается увеличить до 24 часов срок административного задержания лиц в случаях совершения ими домашнего насилия, насилия по признаку пола или неисполнения срочного запретительного предписания.

  1. В Украине

Пациентов заставляли работать за конфеты и сигареты: в Одесской области в психоневрологическом интернате выявили ряд нарушений

15:18, 13 августа 2023
Также одна из пациенток интерната была помещена в изолированное помещение без соответствующего наблюдения за ее состоянием и учетом времени изоляции.
Пациентов заставляли работать за конфеты и сигареты: в Одесской области в психоневрологическом интернате выявили ряд нарушений

В Одесской области в Барабойском психоневрологическом доме-интернате при проверке выявили факты ненадлежащего обращения, принудительного труда и отсутствия укрытия. Об этом сообщает представительство Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области.

Также, в частности, в интернате была обнаружена пациентка в изолированном помещении. Там объяснили, что пациентку закрыли из-за нападения агрессии, которое произошло у нее накануне.

При этом мониторинговая группа отмечает, что это сделали без соответствующего наблюдения за состоянием пациентки и учета времени изоляции.

«Такие действия персонала учреждения могут быть расценены как проявления пыток, жестоких или унижающих достоинство, обращение или наказание в понимании статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод», – отмечают в Представительстве Уполномоченного.

Мониторинговым визитом выявлены и другие нарушения прав подопечных, в частности:

- отсутствие защитных сооружений (укрытия) и сигнала оповещения «воздушная тревога»;

- несоблюдение минимальных норм жилой площади;

- некоторые комнаты, в которых содержатся подопечные, нуждаются в ремонте;

- не все подопечные снабжены прикроватной мебелью и твердым инвентарем;

- продукты питания хранятся в холодильниках с нарушением температурного режима и без первичной упаковки;

- нарушение права лиц с инвалидностью и маломобильными группами населения на доступность.

«Согласно словам некоторых подопечных санитарные работники привлекают их против воли к работам на территории и подсобном хозяйстве учреждения, в частности заставляют мыть маломобильные подопечные, санитарно-гигиенические помещения и выполнять работы в подсобном хозяйстве (ферме). Подопечные отметили, что за проделанную работу им выдают сигареты и конфеты», — говорится в сообщении.

С целью устранения выявленных недостатков в компетентные органы будут направлены соответствующие письма и акты реагирования Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео