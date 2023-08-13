Пациентов заставляли работать за конфеты и сигареты: в Одесской области в психоневрологическом интернате выявили ряд нарушений

В Одесской области в Барабойском психоневрологическом доме-интернате при проверке выявили факты ненадлежащего обращения, принудительного труда и отсутствия укрытия. Об этом сообщает представительство Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области.
Также, в частности, в интернате была обнаружена пациентка в изолированном помещении. Там объяснили, что пациентку закрыли из-за нападения агрессии, которое произошло у нее накануне.
При этом мониторинговая группа отмечает, что это сделали без соответствующего наблюдения за состоянием пациентки и учета времени изоляции.
«Такие действия персонала учреждения могут быть расценены как проявления пыток, жестоких или унижающих достоинство, обращение или наказание в понимании статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод», – отмечают в Представительстве Уполномоченного.
Мониторинговым визитом выявлены и другие нарушения прав подопечных, в частности:
- отсутствие защитных сооружений (укрытия) и сигнала оповещения «воздушная тревога»;
- несоблюдение минимальных норм жилой площади;
- некоторые комнаты, в которых содержатся подопечные, нуждаются в ремонте;
- не все подопечные снабжены прикроватной мебелью и твердым инвентарем;
- продукты питания хранятся в холодильниках с нарушением температурного режима и без первичной упаковки;
- нарушение права лиц с инвалидностью и маломобильными группами населения на доступность.
«Согласно словам некоторых подопечных санитарные работники привлекают их против воли к работам на территории и подсобном хозяйстве учреждения, в частности заставляют мыть маломобильные подопечные, санитарно-гигиенические помещения и выполнять работы в подсобном хозяйстве (ферме). Подопечные отметили, что за проделанную работу им выдают сигареты и конфеты», — говорится в сообщении.
С целью устранения выявленных недостатков в компетентные органы будут направлены соответствующие письма и акты реагирования Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
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