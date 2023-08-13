Пациентов заставляли работать за конфеты и сигареты: в Одесской области в психоневрологическом интернате выявили ряд нарушений

Также одна из пациенток интерната была помещена в изолированное помещение без соответствующего наблюдения за ее состоянием и учетом времени изоляции.

В Одесской области в Барабойском психоневрологическом доме-интернате при проверке выявили факты ненадлежащего обращения, принудительного труда и отсутствия укрытия. Об этом сообщает представительство Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области.

Также, в частности, в интернате была обнаружена пациентка в изолированном помещении. Там объяснили, что пациентку закрыли из-за нападения агрессии, которое произошло у нее накануне.

При этом мониторинговая группа отмечает, что это сделали без соответствующего наблюдения за состоянием пациентки и учета времени изоляции.

«Такие действия персонала учреждения могут быть расценены как проявления пыток, жестоких или унижающих достоинство, обращение или наказание в понимании статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод», – отмечают в Представительстве Уполномоченного.

Мониторинговым визитом выявлены и другие нарушения прав подопечных, в частности:

- отсутствие защитных сооружений (укрытия) и сигнала оповещения «воздушная тревога»;

- несоблюдение минимальных норм жилой площади;

- некоторые комнаты, в которых содержатся подопечные, нуждаются в ремонте;

- не все подопечные снабжены прикроватной мебелью и твердым инвентарем;

- продукты питания хранятся в холодильниках с нарушением температурного режима и без первичной упаковки;

- нарушение права лиц с инвалидностью и маломобильными группами населения на доступность.

«Согласно словам некоторых подопечных санитарные работники привлекают их против воли к работам на территории и подсобном хозяйстве учреждения, в частности заставляют мыть маломобильные подопечные, санитарно-гигиенические помещения и выполнять работы в подсобном хозяйстве (ферме). Подопечные отметили, что за проделанную работу им выдают сигареты и конфеты», — говорится в сообщении.

С целью устранения выявленных недостатков в компетентные органы будут направлены соответствующие письма и акты реагирования Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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