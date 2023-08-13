Поднялся столб черного дыма: в Подмосковье загорелся мощный пожар, видео

В Подмосковье поднялся мощный пожар. Об этом сообщают росСМИ.
Пожар произошел в городе Раменское. Огромный столб черного дыма поднимается со стороны промзоны «Полигон» на Донинском шоссе.
По предварительной информации, горит склад с удобрениями.
Причина возгорания пока неизвестна.
Ранее мы писали, что в рф разбился истребитель, экипаж погиб.
Добавим, что в Москве раздался мощный взрыв: над городом летел беспилотник.
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