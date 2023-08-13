Поднялся столб черного дыма: в Подмосковье загорелся мощный пожар, видео

В Раменском огромный столб черного дыма поднимается со стороны промзоны.

В Подмосковье поднялся мощный пожар. Об этом сообщают росСМИ.

Пожар произошел в городе Раменское. Огромный столб черного дыма поднимается со стороны промзоны «Полигон» на Донинском шоссе.

По предварительной информации, горит склад с удобрениями.

Причина возгорания пока неизвестна.

Ранее мы писали, что в рф разбился истребитель, экипаж погиб.

Добавим, что в Москве раздался мощный взрыв: над городом летел беспилотник.

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