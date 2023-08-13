Что изменится при предоставлении соцуслуг пострадавшим в результате несчастного случая на производстве

Социальные услуги можно получить по двум направлениям.

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В Украине вступило в силу постановление КМУ по вопросу реализации прав потерпевших в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания на получение социальных услуг. Что предусматривает новый документ и о каких изменениях идет речь, объяснили в ПФУ.

Социальные услуги по двум направлениям

Для учета индивидуальных потребностей людей, пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, государство предусмотрело им возмещение расходов на социальные услуги по двум основным направлениям:

уход на дому;

натуральная помощь.

Уход на дому

Как и раньше, пострадавший на производстве самостоятельно избрает способ получения социальной услуги по уходу на дому: либо путем заключения договора с лицом (юридическим/физическим), предоставляющим такие услуги, либо путем выплаты ежемесячной денежной компенсации за предоставление социальной услуги по уходу на дому членом семьи ( другим лицом).

При этом расширен перечень видов социальных услуг, за которые предоставляется компенсация в случае ухода на дому членом семьи (другим лицом). Теперь, в случае определения потребности, пострадавшему, кроме компенсации за предоставление постоянного постороннего ухода, предоставляется ежемесячная компенсация за осуществление специального медицинского ухода и бытового обслуживания.

Размеры ежемесячной денежной компенсации:

– минимальная заработная плата, если определена потребность в специальном медицинском уходе (6700 грн);

– половина размера минимальной заработной платы, если определена потребность в постоянном постороннем уходе (3350 грн);

– четверть размера минимальной заработной платы, если определена потребность в бытовом обслуживании (1675 грн).

Потребность в конкретном виде ухода определяется:

заключением врачебно-консультативной комиссии (ВКК),

и/или медицинским заключением о способности к самообслуживанию и потребности в посторонней помощи,

и/или выпиской из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) (справкой к такому акту осмотра),

и/или индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью (ИПР) (в случае его составления).

Если пострадавшему определена потребность в специальном медицинском уходе, постоянном постороннем уходе и бытовом обслуживании, ежемесячная компенсация по каждому из них может предоставляться одновременно.

Натуральная помощь

Пострадавшим в результате несчастного случая на производстве и профессиональном заболевании может ежемесячно компенсироваться стоимость санитарно-гигиенических средств, продуктов питания, одежды, обуви и других предметов первой необходимости.

Компенсация предоставляется как часть размера минимальной заработной платы в зависимости от вида натуральной помощи на основании перечня мероприятий, который определяется социальным менеджером после проведенного обследования.

При этом компенсация может предоставляться на все указанные средства одновременно.

Кто определяет потребность в предоставлении социальных услуг

Оценка потребностей потерпевших, информация о которых передана органами Пенсионного фонда Украины уполномоченным органам местной власти, проводится социальным менеджером/специалистом по социальной работе/социальным работником, который составляет акт оценки потребностей семьи/лица (по утвержденной форме) и заполняет перечень мероприятий для расчета размера ежемесячной денежной компенсации стоимости мероприятий, необходимых для предоставления социальной услуги натуральной помощи потерпевшему.

Социальная услуга ухода на дому и социальная услуга натуральной помощи могут предоставляться одновременно.

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