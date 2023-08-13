Что изменится при предоставлении соцуслуг пострадавшим в результате несчастного случая на производстве

В Украине вступило в силу постановление КМУ по вопросу реализации прав потерпевших в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания на получение социальных услуг. Что предусматривает новый документ и о каких изменениях идет речь, объяснили в ПФУ.
Социальные услуги по двум направлениям
Для учета индивидуальных потребностей людей, пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, государство предусмотрело им возмещение расходов на социальные услуги по двум основным направлениям:
- уход на дому;
- натуральная помощь.
Уход на дому
Как и раньше, пострадавший на производстве самостоятельно избрает способ получения социальной услуги по уходу на дому: либо путем заключения договора с лицом (юридическим/физическим), предоставляющим такие услуги, либо путем выплаты ежемесячной денежной компенсации за предоставление социальной услуги по уходу на дому членом семьи ( другим лицом).
При этом расширен перечень видов социальных услуг, за которые предоставляется компенсация в случае ухода на дому членом семьи (другим лицом). Теперь, в случае определения потребности, пострадавшему, кроме компенсации за предоставление постоянного постороннего ухода, предоставляется ежемесячная компенсация за осуществление специального медицинского ухода и бытового обслуживания.
Размеры ежемесячной денежной компенсации:
– минимальная заработная плата, если определена потребность в специальном медицинском уходе (6700 грн);
– половина размера минимальной заработной платы, если определена потребность в постоянном постороннем уходе (3350 грн);
– четверть размера минимальной заработной платы, если определена потребность в бытовом обслуживании (1675 грн).
Потребность в конкретном виде ухода определяется:
- заключением врачебно-консультативной комиссии (ВКК),
- и/или медицинским заключением о способности к самообслуживанию и потребности в посторонней помощи,
- и/или выпиской из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) (справкой к такому акту осмотра),
- и/или индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью (ИПР) (в случае его составления).
Если пострадавшему определена потребность в специальном медицинском уходе, постоянном постороннем уходе и бытовом обслуживании, ежемесячная компенсация по каждому из них может предоставляться одновременно.
Натуральная помощь
Пострадавшим в результате несчастного случая на производстве и профессиональном заболевании может ежемесячно компенсироваться стоимость санитарно-гигиенических средств, продуктов питания, одежды, обуви и других предметов первой необходимости.
Компенсация предоставляется как часть размера минимальной заработной платы в зависимости от вида натуральной помощи на основании перечня мероприятий, который определяется социальным менеджером после проведенного обследования.
При этом компенсация может предоставляться на все указанные средства одновременно.
Кто определяет потребность в предоставлении социальных услуг
Оценка потребностей потерпевших, информация о которых передана органами Пенсионного фонда Украины уполномоченным органам местной власти, проводится социальным менеджером/специалистом по социальной работе/социальным работником, который составляет акт оценки потребностей семьи/лица (по утвержденной форме) и заполняет перечень мероприятий для расчета размера ежемесячной денежной компенсации стоимости мероприятий, необходимых для предоставления социальной услуги натуральной помощи потерпевшему.
Социальная услуга ухода на дому и социальная услуга натуральной помощи могут предоставляться одновременно.
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