В Испании нудисты обратились к правительству из-за одетых людей на их пляжах

Люди приходят на нудистский пляж и остаются в своих купальниках, что заставляет нудистов чувствовать себя некомфортно.

Источник фото: offbeatescapades.com

В Испании Федерация натуристов-нудистов Каталонии направила письмо правительству региона с просьбой решить проблему «дискриминации».

Об этом глава федерации Сегимон Ровира рассказал в интервью «The Guardian».

«Раньше люди приходили на нудистский пляж и либо уходили, либо раздевались», — сказал Ровира. «Теперь они остаются и остаются в своих купальниках. Но они не понимают, что если их много, они создают нам дискомфорт. Это отсутствие уважения».

«Нудизм не запрещен в Испании, вы можете заниматься им на любом пляже», - сказал Ровира. «Но чтобы не беспокоить людей, мы предпочитаем ходить на пляжи, которые традиционно были нудистскими и где большинство людей голые. Мы хотим, чтобы люди уважали это».

Недавно ассоциация направила письмо правительству Каталонии с просьбой о встрече для решения проблемы, с которой сталкиваются нудисты на пляжах. Коллектив уже начал обдумывать потенциальные запросы от усиленных вывесок для нудистских пляжей до информационной кампании, которая могла бы способствовать воспитанию уважения к натуризму.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.