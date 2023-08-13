Жителей Киевщины предостерегли по поводу употребления дикорастущих грибов

Случаи отравления грибами были зафиксированы в Броварском, Бориспольском, Белоцерковском и Обуховском районах.

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На территории Киевской области зарегистрировали одиночные и один групповой случаи отравления грибами. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

В связи с участившимися случаями отравления заместитель председателя Киевской ОГА Леся Карнаух обратила внимание на правила, которые должны соблюдать жители.

Прежде всего, граждан призывали не употреблять, не брать и не собирать те грибы, которые неизвестны.

«Будьте осторожны с приобретением свежих или сушеных грибов в неустановленных для этого местах, а также не отпускать детей самостоятельно собирать и есть грибы. А при первых признаках отравления немедленно обращайтесь в заведения здравоохранения, чтобы врачи могли успеть спасти жизнь», – подчеркнула Карнаух.

Как сообщили в ОВА, случаи отравления грибами были зафиксированы в Броварском, Бориспольском, Белоцерковском и Обуховском районах.

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