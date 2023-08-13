Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Кабмин расширил основания эвакуации автомобилей – теперь забрать авто смогут за остановку на месте для электрокаров

А заблокировать колеса – в случае использования номеров ВСУ без соответствующих оснований.

Новые планы ВККС – конкурсы для кандидатов и действующих судей, возобновление квалификационного оценивания и судьба резерва на должности судей

В Высшей квалификационной комиссии судей рассказали, чего ожидать от Комиссии до конца 2023 года и призвали кандидатов на должности судей принять участие в ближайшем конкурсе.

Кабмин передал здания апелляционного админсуда во Львове в государственную собственность

Правительство согласовало передачу зданий, в которых размещен Восьмой апелляционный административный суд, в государственную собственность.

Верховная Рада может увеличить срок административного задержания обидчиков в связи с ратификацией Стамбульской конвенции

В частности, предлагается увеличить до 24 часов срок административного задержания лиц в случаях совершения ими домашнего насилия, насилия по признаку пола или неисполнения срочного запретительного предписания.

Глава Англиканской церкви поддержал интеграцию законов шариата в британскую правовую систему

Желание архиепископа Кентерберийского внести некоторые аспекты законов шариата в правовую систему Великобритании вызывает большие споры.

  1. В Украине

Жителей Киевщины предостерегли по поводу употребления дикорастущих грибов

13:20, 13 августа 2023
Случаи отравления грибами были зафиксированы в Броварском, Бориспольском, Белоцерковском и Обуховском районах.
Жителей Киевщины предостерегли по поводу употребления дикорастущих грибов
Изображение: freepik.com

На территории Киевской области зарегистрировали одиночные и один групповой случаи отравления грибами. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

В связи с участившимися случаями отравления заместитель председателя Киевской ОГА Леся Карнаух обратила внимание на правила, которые должны соблюдать жители.

Прежде всего, граждан призывали не употреблять, не брать и не собирать те грибы, которые неизвестны.

«Будьте осторожны с приобретением свежих или сушеных грибов в неустановленных для этого местах, а также не отпускать детей самостоятельно собирать и есть грибы. А при первых признаках отравления немедленно обращайтесь в заведения здравоохранения, чтобы врачи могли успеть спасти жизнь», – подчеркнула Карнаух.

Как сообщили в ОВА, случаи отравления грибами были зафиксированы в Броварском, Бориспольском, Белоцерковском и Обуховском районах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео