Жителей Киевщины предостерегли по поводу употребления дикорастущих грибов

На территории Киевской области зарегистрировали одиночные и один групповой случаи отравления грибами. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
В связи с участившимися случаями отравления заместитель председателя Киевской ОГА Леся Карнаух обратила внимание на правила, которые должны соблюдать жители.
Прежде всего, граждан призывали не употреблять, не брать и не собирать те грибы, которые неизвестны.
«Будьте осторожны с приобретением свежих или сушеных грибов в неустановленных для этого местах, а также не отпускать детей самостоятельно собирать и есть грибы. А при первых признаках отравления немедленно обращайтесь в заведения здравоохранения, чтобы врачи могли успеть спасти жизнь», – подчеркнула Карнаух.
Как сообщили в ОВА, случаи отравления грибами были зафиксированы в Броварском, Бориспольском, Белоцерковском и Обуховском районах.
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