Мешканців Київщині застерегли щодо вживання дикорослих грибів

Випадки отруєння грибами були зафіксовані у Броварському, Бориспільському, Білоцерківському та Обухівському районах.

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На території Київської області зареєстровали поодинокі та один груповий випадки отруєння грибами. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

У зв’язку із почастішанням випадків отруєння заступниця голови Київської ОДА Леся Карнаух звернула увагу на правила, яких мають дотримуватися мешканці.

Перш за все, громадян закликали не вживати, не брати і не збирати ті гриби, які є невідомі.

«Будьте обережними з придбанням свіжих чи сушених грибів у невстановлених для цього місцях, а також не відпускати дітей самостійно збирати та їсти гриби. А за перших ознаках отруєння негайно звертайтеся до закладів охорони здоров’я, щоб лікарі могли встигнути врятувати життя», – наголосила Карнаух.

Як повідомили у ОВА, випадки отруєння грибами були зафіксовані у Броварському, Бориспільському, Білоцерківському та Обухівському районах.

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