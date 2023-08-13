В Іспанії нудисти звернулися до уряду через одягнених людей на їхніх пляжах

Люди приходять на нудистський пляж і залишаються в своїх купальниках, що змушує нудистів почувати себе некомфортно.

Джерело фото: offbeatescapades.com

В Іспанії Федерація натуристів-нудистів Каталонії надіслала листа уряду регіону з проханням вирішити проблему «дискримінації».

Про це очільник федерації Сегімон Ровіра розповів в інтервʼю «The Guardian».

«Раніше люди приходили на нудистський пляж і або йшли, або роздягалися», — сказал Ровіра. «Тепер вони залишаються і залишаються в своїх купальниках. Але вони не усвідомлюють, що якщо їх багато, вони створюють нам дискомфорт. Це брак поваги».

«Нудизм не заборонений в Іспанії , ви можете займатися ним на будь-якому пляжі», — сказав Ровіра. «Але щоб не турбувати людей, ми вважаємо за краще ходити на пляжі, які традиційно були нудистськими і де більшість людей голі. Ми хочемо, щоб люди поважали це».

Нещодавно асоціація надіслала листа уряду Каталонії з проханням про зустріч для вирішення проблеми, з якою стикаються нудисти на пляжах. Колектив уже почав обмірковувати потенційні запити, від посилених вивісок для нудистських пляжів до інформаційної кампанії, яка могла б сприяти вихованню поваги до натуризму.

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