У рф розбився винищувач, екіпаж загинув

Розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту.

У Калінінградській області рф розбився винищувач Су-30. Про це повідомляють росзмі.

Росіяни заявляють, що весь екіпаж літака загинув. Винищувач впав у безлюдній місцевості під час тренувального польоту. Причиною називають "технічну несправність".

Нагадаємо, що у Бєлгородській області впав російський Су-25, а у Мурманській області розбився МіГ-31.

Також у Краснодарському краї розбився штурмовик Су-25.

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