Чоловік в прямому ефірі в Instagram вбив колишню дружину, а потім і себе: подробиці трагедії

У Боснії чоловік в прямому ефірі в Instagram застрелив колишню дружину та двох людей перш ніж наклав на себе руки.

Джерело фото: occrp

Чоловік у Боснії в п’ятницю застрелив свою колишню дружину, транслюючи вбивство в прямому ефірі в Instagram. Згодом він вбив ще двох людей, а потім наклав на себе руки, щоб уникнути покарання, – повідомляє Wion.

У Боснії стався шокуючий інцидент: чоловік застрелив свою колишню дружину і транслював вбивство в прямому ефірі на своєму акаунті в Instagram. Перебуваючи в бігах, він убив ще двох людей, а потім наклав на себе руки в п'ятницю, щоб уникнути затримання.

За даними прокуратури, після вбивства жінки чоловік вибіг зі зброєю на вулиці Градачаца, де застрелив чоловіка разом з його сином. Серед інших трьох людей, яких він поранив, були співробітник поліції, ще одна жінка і чоловік у різних місцях міста.

«У мене немає слів, щоб описати те, що сталося сьогодні в Градачаці. Врешті-решт, вбивця наклав на себе руки, але ніхто не може повернути життя жертв», – сказав прем'єр-міністр Федерації Боснії та Герцеговини Нермін Нікшич.

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