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Опубліковано закон про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексу щодо захисту прав дітей на нерухомість

Закон щодо забезпечення захисту права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що належать дітям та підопічним особам набуде чинності у жовтні.

Політичні партії зможуть розміщувати кошти на депозитному рахунку з метою отримання пасивного доходу: Верховна Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про право політичних партій розміщувати кошти на депозитному рахунку з метою отримання пасивного доходу у вигляді процентів.

Верховна Рада схвалила законопроект про створення Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників: коли почнуть розглядати скарги на суддів

Фінансувати роботу Служби дисциплінарних інспекторів та секретаріат Вищої ради правосуддя зможуть іноземні уряди: парламент схвалив законопроект за основу.

Верховна Рада схвалила зміни щодо строків досудового розслідування, аби запобігти закриттю кримінальних проваджень під час війни через сплив строків

Парламент ухвалив за основу нагальні зміни до КПК щодо обчислення строків досудового розслідування, оскільки строки досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру, які становлять щодо тяжких злочинів 18 місяців, будуть спливати вже у серпні-вересні 2023 року

Верховна Рада розширила підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами у ЦПК

Втім, на думку ГНЕУ, такі зміни можуть внести плутанину до судової практики.

  1. В Україні

Україна просить вигнати Ізраїль з «Рамштайну» та припинити безвіз – ЗМІ

14:38, 12 серпня 2023
МЗС України готує подання щодо припинення безвізового режиму з Ізраїлем.
Україна просить вигнати Ізраїль з «Рамштайну» та припинити безвіз – ЗМІ
Джерело фото: ZN.ua
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Київ розглядає можливість припинення безвізового режиму з Ізраїлем і звернеться до західних союзників з проханням виключити країну із формату «Рамштайн» через її неприязнь до України та проросійські позиції на міжнародній арені. Про це повідомили в РНБО України виданню Kyiv Post.

«Влада Ізраїлю ніколи не надавала жодної реальної допомоги. Натомість інформація, отримана під час зустрічей [в Рамштайні], використовується Ізраїлем у власних інтересах», – повідомив співрозмовник видання.

В Україні вважають, що обговорювана на зустрічах інформація може стати джерелом небезпеки і потрапити до розпорядження держави-агресора.

Скасування безвізового режиму з Ізраїлем пов'язано з довгою дипломатичною суперечкою між двома країнами стосовно ставлення до громадян України, які перебувають на території Ізраїлю.

Дипломатичний представник України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що приблизно 10% українських туристів депортують з Ізраїлю без належних пояснень. Також він висловив незадоволення рішенням ізраїльської влади зупинити виплати медичного страхування для українських біженців.

За даними джерела в РНБО, Ізраїль ставить вимогу забезпечення безпеки для єврейських паломників, які збираються в Умань у вересні. Проте ці гарантії стають неможливими через постійні ракетні обстріли.

Зараз МЗС України готує подання щодо припинення безвізового режиму для громадян Ізраїлю.

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