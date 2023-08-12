Україна просить вигнати Ізраїль з «Рамштайну» та припинити безвіз – ЗМІ

МЗС України готує подання щодо припинення безвізового режиму з Ізраїлем.

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Київ розглядає можливість припинення безвізового режиму з Ізраїлем і звернеться до західних союзників з проханням виключити країну із формату «Рамштайн» через її неприязнь до України та проросійські позиції на міжнародній арені. Про це повідомили в РНБО України виданню Kyiv Post.

«Влада Ізраїлю ніколи не надавала жодної реальної допомоги. Натомість інформація, отримана під час зустрічей [в Рамштайні], використовується Ізраїлем у власних інтересах», – повідомив співрозмовник видання.

В Україні вважають, що обговорювана на зустрічах інформація може стати джерелом небезпеки і потрапити до розпорядження держави-агресора.

Скасування безвізового режиму з Ізраїлем пов'язано з довгою дипломатичною суперечкою між двома країнами стосовно ставлення до громадян України, які перебувають на території Ізраїлю.

Дипломатичний представник України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що приблизно 10% українських туристів депортують з Ізраїлю без належних пояснень. Також він висловив незадоволення рішенням ізраїльської влади зупинити виплати медичного страхування для українських біженців.

За даними джерела в РНБО, Ізраїль ставить вимогу забезпечення безпеки для єврейських паломників, які збираються в Умань у вересні. Проте ці гарантії стають неможливими через постійні ракетні обстріли.

Зараз МЗС України готує подання щодо припинення безвізового режиму для громадян Ізраїлю.

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