Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до порядків реєстрації авто та видачі посвідчень водія

Перевірка відомостей про особу-власника та транспортний засіб може проводитися автоматично.

Нові прокурори громад – як їх будуть призначати та для чого вони потрібні

В прокуратурах всіх рівнів з’явиться новий підрозділ з новими посадами.

Кабмін вніс зміни до порядку евакуації авто

Уряд розширив перелік підстав для тимчасового затримання транспортного засобу Національною поліцією та інспекторами з паркування.

За перше півріччя 2023 року з держслужби пішло майже 3000 осіб: у яких державних органах зараз найбільше вакансій

У Мінфіні вважають за необхідне оптимізувати чисельність держслужбовців за результатами функціонального аналізу.

У парламенті підготували зміни щодо конфіскації товарів, переміщених через кордон з приховуванням від митного контролю

Як пропонують депутати, відповідне порушення буде тягнути штраф в розмірі 100% вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів або без такої.

  1. В Україні

В Україні зросла вартість держреєстрації авто: назвали розцінки

18:40, 12 серпня 2023
З 9 серпня змінюється вартість державної реєстрації транспортних засобів.
В Україні зросла вартість держреєстрації авто: назвали розцінки
Джерело фото: Finance.ua

У зв’язку з подорожчанням бланків, з 9 серпня зросла вартість державної реєстрації транспортних засобів в Україні, – повідомляє прес-служба МВС.

Орієнтовна вартість реєстрації або перереєстрації транспортного засобу становить:

  • для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 955 грн:
  • послуга — 200 грн,
  • бланк свідоцтва — 405 грн,
  • номерний знак — 350 грн.
  • для мототранспорту (із видачею номерного знака) — 727 грн:
  • послуга — 200 грн,
  • бланк свідоцтва — 405 грн,
  • номерний знак — 122 грн.
  • для причепів (із видачею номерного знака) — 716 грн:
  • послуга — 200 грн,
  • бланк свідоцтва — 405 грн,
  • номерний знак — 111 грн.
  • для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) — 698 грн:
  • послуга — 200 грн,
  • бланк свідоцтва — 405 грн,
  • номерний знак — 93 грн.

Окремо може бути нараховано комісію банківської установи або платіжної системи.

У багатьох сервісних центрах МВС досі наявні бланки з попередньої партії із поліграфічного підприємства. Тому в них послуга надаватиметься за тарифом 312 грн до вичерпання запасів усіх цих бланків. І новий тариф може  бути застосований пізніше, ніж з 9 серпня.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео