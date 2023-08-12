В Україні зросла вартість держреєстрації авто: назвали розцінки

З 9 серпня змінюється вартість державної реєстрації транспортних засобів.

Джерело фото: Finance.ua

У зв’язку з подорожчанням бланків, з 9 серпня зросла вартість державної реєстрації транспортних засобів в Україні, – повідомляє прес-служба МВС.

Орієнтовна вартість реєстрації або перереєстрації транспортного засобу становить:

для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 955 грн:

послуга — 200 грн,

бланк свідоцтва — 405 грн,

номерний знак — 350 грн.

для мототранспорту (із видачею номерного знака) — 727 грн:

послуга — 200 грн,

бланк свідоцтва — 405 грн,

номерний знак — 122 грн.

для причепів (із видачею номерного знака) — 716 грн:

послуга — 200 грн,

бланк свідоцтва — 405 грн,

номерний знак — 111 грн.

для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) — 698 грн:

послуга — 200 грн,

бланк свідоцтва — 405 грн,

номерний знак — 93 грн.

Окремо може бути нараховано комісію банківської установи або платіжної системи.

У багатьох сервісних центрах МВС досі наявні бланки з попередньої партії із поліграфічного підприємства. Тому в них послуга надаватиметься за тарифом 312 грн до вичерпання запасів усіх цих бланків. І новий тариф може бути застосований пізніше, ніж з 9 серпня.

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