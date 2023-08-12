Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Кабмин внес изменения в порядок эвакуации авто

Правительство расширило перечень оснований для временного задержания транспортного средства Национальной полицией и инспекторами по парковке.

За первое полугодие 2023 года с госслужбы ушло почти 3000 человек: в каких государственных органах сейчас больше всего вакансий

В Минфине считают необходимым оптимизировать численность госслужащих по результатам функционального анализа.

В парламенте подготовили изменения по конфискации товаров, перемещенных через границу с сокрытием от таможенного контроля

Как предлагают депутаты, соответствующее нарушение будет влечь штраф в размере 100% стоимости товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров или без таковой.

МОН лишат полномочий по осуществлению лицензирования образовательной деятельности

Полномочия МОН получит Государственная служба качества образования.

Понятие «повторяемость» как основание для применения санкции со стороны Гоструда, - позиция ВС

Верховный Суд разъяснил понятие «повторяемости» как условия применения к правонарушителю санкции, предусмотренной абзацем третьим части второй статьи 265 КЗоТ Украины.

  1. В Украине

В Украине выросла стоимость госрегистрации авто: назвали расценки

18:40, 12 августа 2023
С 9 августа меняется стоимость государственной регистрации транспортных средств.
В Украине выросла стоимость госрегистрации авто: назвали расценки
Источник фото: Finance.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В связи с подорожанием бланков, с 9 августа выросла стоимость государственной регистрации транспортных средств в Украине, – сообщает пресс-служба МВД.

Ориентировочная стоимость регистрации или перерегистрации транспортного средства составляет:

  • для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) - 955 грн:
  • услуга - 200 грн,
  • бланк свидетельства - 405 грн,
  • номерной знак - 350 грн.
  • для мототранспорта (с выдачей номерного знака) - 727 грн:
  • услуга - 200 грн,
  • бланк свидетельства - 405 грн,
  • номерной знак - 122 грн.
  • для прицепов (с выдачей номерного знака) - 716 грн:
  • услуга - 200 грн,
  • бланк свидетельства - 405 грн,
  • номерной знак - 111 грн.
  • для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) - 698 грн:
  • услуга - 200 грн,
  • бланк свидетельства - 405 грн,
  • номерной знак - 93 грн.

Отдельно может быть начислена комиссия банковского учреждения или платежной системы.

Во многих сервисных центрах МВД до сих пор имеются бланки из предыдущей партии с полиграфического предприятия. Поэтому в них услуга будет предоставляться по тарифу 312 грн до исчерпания запасов всех этих бланков. И новый тариф может быть применен позже, чем с 9 августа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео