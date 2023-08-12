В Украине выросла стоимость госрегистрации авто: назвали расценки

С 9 августа меняется стоимость государственной регистрации транспортных средств.

Источник фото: Finance.ua

В связи с подорожанием бланков, с 9 августа выросла стоимость государственной регистрации транспортных средств в Украине, – сообщает пресс-служба МВД.

Ориентировочная стоимость регистрации или перерегистрации транспортного средства составляет:

для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) - 955 грн:

услуга - 200 грн,

бланк свидетельства - 405 грн,

номерной знак - 350 грн.

для мототранспорта (с выдачей номерного знака) - 727 грн:

услуга - 200 грн,

бланк свидетельства - 405 грн,

номерной знак - 122 грн.

для прицепов (с выдачей номерного знака) - 716 грн:

услуга - 200 грн,

бланк свидетельства - 405 грн,

номерной знак - 111 грн.

для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) - 698 грн:

услуга - 200 грн,

бланк свидетельства - 405 грн,

номерной знак - 93 грн.

Отдельно может быть начислена комиссия банковского учреждения или платежной системы.

Во многих сервисных центрах МВД до сих пор имеются бланки из предыдущей партии с полиграфического предприятия. Поэтому в них услуга будет предоставляться по тарифу 312 грн до исчерпания запасов всех этих бланков. И новый тариф может быть применен позже, чем с 9 августа.

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