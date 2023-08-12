В Днепре после операции умер 11-летний мальчик: начато досудебное расследование

Начато производство по факту смерти малолетнего в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками в одной из больниц Днепра.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

В одной из больниц Днепра начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, в результате чего умер 11-летний мальчик, – сообщает Офис Генерального прокурора.

В одной из больниц г. Днепр были проведены оперативные вмешательства 4 взрослым и 5 детям в возрасте от 3 до 17 лет. После чего, в послеоперационный период у нескольких пациентов выявлено ухудшение самочувствия и жизнеугрожающее состояние организма. А на утро 12 августа 2023 года в реанимационном отделении умер 11-летний мальчик.

Под подозрение попал один препарат, который вводился пациентам. В больничной сети области пока остановлено его использование.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причастность сотрудников заведения.

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