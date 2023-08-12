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  1. В Україні

В Дніпрі після операції помер 11-річний хлопчик: розпочато досудове розслідування

17:40, 12 серпня 2023
Розпочато провадження за фактом смерті малолітнього внаслідок неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками в одній із лікарень Дніпра.
В Дніпрі після операції помер 11-річний хлопчик: розпочато досудове розслідування
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

В одній із лікарень Дніпра розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, внаслідок чого помер 11-річний хлопчик, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

В одній із лікарень м. Дніпро було проведено оперативні втручання 4 дорослим та 5 дітям віком від 3 до 17 років. Після чого, у післяопераційний період у декількох пацієнтів виявлено погіршення самопочуття та життєзагрозливий стан організму. А на ранок 12 серпня 2023 року у реанімаційному відділенні помер 11-річний хлопчик.

Під підозру потрапив один препарат, що вводився пацієнтам. У лікарняній мережі області наразі зупинено його використання.

Наразі слідчі встановлюють всі обставини та причетність співробітників закладу.

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