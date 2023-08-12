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  1. В Україні

У «Дії» знову можна змінити місце прописки, однак не всім: подробиці

21:01, 12 серпня 2023
Місце реєстрації знову можна змінити у застосунку «Дія».
У «Дії» знову можна змінити місце прописки, однак не всім: подробиці
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Застосунок «Дія» відновив можливість зміни місця реєстрації. Проте ця послуга доступна далеко не для всіх громадян України, – повідомляє пресслужба «Діі».

В оновленому функціоналі «Дії» повернули можливість онлайн зміни місця реєстрації. Проте користуватися цією послугою можуть лише жінки, діти та чоловіки, які не підлягають призову на військову службу.

Для того щоб здійснити зміну місця реєстрації, необхідно мати податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт та виконати наступні кроки:

  • Зайдіть у застосунок «Дія» та оберіть розділ «Послуги».
  • Оберіть варіант «Зміна місця реєстрації».
  • Виберіть потрібну послугу: «Змінити своє місце реєстрації» або «Зареєструвати іншу людину у своєму житлі».
  • Перегляньте необхідні відомості для отримання послуги та натисніть «Почати».

Якщо ви плануєте змінити місце реєстрації на власне житло, необхідно виконати такі кроки:

  • Виберіть бажану адресу для реєстрації.
  • Перевірте або заповніть контактні дані та інформацію про військовий облік.
  • Уважно перегляньте заяву, підпишіть її за допомогою «Дія.Підписом» та сплатіть адміністративний збір.
  • Якщо ви хочете зареєструватися в житлі іншого власника, роботу слід виконати за такими кроками:
  • Оберіть «У житлі іншого власника».
  • Перевірте або заповніть контактні дані та інформацію про військовий облік.
  • Поділіться з власником QR-кодом або посиланням.

Власник повинен обрати адресу, надати контактні дані та підписати заяву.

Важливо зазначити, що ця можливість використовується виключно для зміни місця реєстрації на території України та дозволяє забезпечити зручний та ефективний процес для громадян, які відповідають вказаним критеріям.

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