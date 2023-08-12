Завітала «бавовна»: біля Кримського мосту вибухи, здіймається дим, відео

Окупанти перекрили рух Кримським мостом.

У тимчасово окупованому Криму знову неспокійно. Наразі відомо, що Кримський міст під атакою невстановлених дронів. Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Очевидці діляться фото і відео у соцмережах, де видно, що над мостом здіймається дим. Окупанти пишуть про "роботу ППО", рух мостом перекрили.

ОНОВЛЕНО: гауляйтер Криму Аксьонов як завжди відрапортував, що міст нібито "не постраждав", а ППО "збила дві ракети".

Нагадаємо, що вночі вибухи лунали в Новоозерному, де розташована російська військова база.

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