У Пенсійному фонді повідомили, хто може розраховувати на надбавку до пенсії у сумі до 50%

Зазначається, що українці, які отримали право на пенсію за віком, але ухвалили рішення продовжувати працювати, за кожний відпрацьований рік можуть отримати доплату до пенсії.

У Пенсійному фонді нагадали, коли українці можуть розраховувати на надбавку до пенсії у 50%.

До ПФУ звернулася громадянка, яка повідомила, що їй у вересні виповниться 60 років, але вона збирається продовжувати працювати і від пенсії відмовиться. Її цікавило, на скільки можна збільшити пенсію, якщо відстрочити вихід на заслужений відпочинок.

Фахівці пояснили, що українці, які отримали право на пенсію за віком, але ухвалили рішення продовжувати працювати, за кожний відпрацьований рік можуть отримати доплату до пенсії. Мова не про перерахунок для працюючих пенсіонерів. Для такого підвищення громадянин має відмовитись від пенсії.

За кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію терміном до 60 місяців виплата збільшується на 0,5%.

А якщо людина пропрацює понад 60 місяців, то сума за кожний відпрацьований місяць становитиме 0,75%.

Наприклад, якщо громадянин відстрочить свій вихід на пенсію на період менше 60 місяців, то за кожен рік такої відстрочки він отримає надбавку до пенсії у розмірі 6% (0,5 х 12).

За два роки пізнішого виходу на пенсію — 12% (0,5 х 24) тощо. А от відстрочка на шість років (це 72 місяці) вже збільшить основний розмір пенсії на 54% (72 х 0,75).

Для оформлення пенсії з відстрочкою потрібно обов’язково повідомити про це ПФУ, якщо цього не зробити, то можуть призначити пенсію автоматично і тоді ні про яку відстрочку не йтиметься.

Раніше ми писали, що в Україні рекордно зменшилась кількість пенсіонерів.

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