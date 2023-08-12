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  1. В Україні

Україна відкрила реєстрацію торговельних суден для проходження тимчасовими коридорами

12:40, 12 серпня 2023
У ВМС наголосили, що судновласників і капітанів суден було попереджено про потенційну небезпеку.
Україна відкрила реєстрацію торговельних суден для проходження тимчасовими коридорами
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Україна почала реєструвати судна для проходу тимчасовими коридорами у Чорному морі. Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами,  судновласників і капітанів суден було попереджено про потенційну небезпеку, зокрема з боку ворожого флоту і мін.

Плетенчук зазначив, що все буде відбуватися під наглядом ЗСУ, які роблять все для забезпечення безпеки. 

При цьому він не розкрив подробиць про кількість суден, які вже пройшли реєстрацію. Він зазначив, що "наразі всі подробиці щодо цього заходу ми розкривати не можемо".

Також Україна поки не визначилася з термінами, скільки діятимуть коридори у Чорному морі.

За словами речника, тимчасові коридори повинні допомогти у подоланні міжнародної гуманітарної кризи, а також дати можливість компаніям забрати судна, які перебувають у "гуманітарному полоні" через росію.

Нагадаємо, що Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них.

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