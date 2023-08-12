Украина открыла регистрацию торговых судов для прохождения временными коридорами

В ВМС подчеркнули, что судовладельцев и капитанов судов предупредили о потенциальной опасности.

Украина начала регистрировать суда для прохода по временным коридорам в Черном море. Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, судовладельцы и капитаны судов были предупреждены о потенциальной опасности, в частности со стороны вражеского флота и мин.

Плетенчук отметил, что все будет происходить под наблюдением ВСУ, которые делают все для обеспечения безопасности.

При этом он не раскрыл подробностей о количестве судов, которые уже прошли регистрацию. Он отметил, что "пока все подробности относительно этого мероприятия мы раскрывать не можем".

Также Украина пока не определилась с терминами, сколько будут действовать коридоры в Черном море.

По словам спикера, временные коридоры должны помочь в преодолении международного гуманитарного кризиса, а также дать возможность компаниям забрать суда, находящиеся в "гуманитарном плену" из-за россии.

Напомним, что Украина открыла временные коридоры для торговых судов, направляющихся в ее порты или выходящие из них.

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