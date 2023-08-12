В Мариуполе новая волна жестких зачисток и проверок, — мэрия

Отмечается, что росгвардия усилила проверку гражданских жителей, также известно об исчезновении людей.

Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Оккупанты усилили проверку гражданских жителей во временно оккупированном Мариуполе. В городе исчезают люди, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Новая волна жестоких зачисток и проверок. На этот раз – окрестности и сектор частной застройки в приоритете. Обзор, обыск, раздевание. Снова исчезли люди просто так", – написал он.

По словам Андрющенко, подобные проверки в городе усилились после очередной ротации росгвардии и фсб.

Напомним, что комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, на территории которого весной 2022 года шли бои, превратили в руину. Оккупанты разбирают его на металлолом.

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