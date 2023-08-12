В Одессе разоблачили сеть публичных домов, которую организовал полицейский

ГБР сообщает, что ежемесячно доходы организаторов «бизнеса» достигали более 30 тысяч долларов.

Фото: ГБР

В Одессе правоохранители разоблачили сеть борделей, организованную сотрудником полиции. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, полицейский вместе с шестью сообщниками создал сеть из шести борделей, где работали более 20 женщин от 18 до 45 лет. Ориентировались эти "учреждения" преимущественно на иностранцев.

Стоимость "услуг" составляла от 500 долларов за ночь, а ежемесячно доходы организаторов "бизнеса" достигали более 30 тысяч долларов.

Правоохранителю и его сообщникам сообщили о подозрении в сутенерстве и создании и содержании мест разврата, совершенных с целью наживы, организованной группой. Им грозит до 10 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении полицейского от должности.

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