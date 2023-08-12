В Одесі викрили мережу будинків розпусти, яку організував поліцейський

ДБР повідомляє, що щомісяця прибутки організаторів «бізнесу» сягали понад 30 тисяч доларів.

Фото: ДБР

В Одесі правоохоронці викрили мережу борделів, яку організував співробітник поліції. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, поліцейський разом із шістьма спільниками створив мережу із шести борделів, де працювали більш як 20 жінок віком від 18 до 45 років. Орієнтувалися ці "заклади" переважно на іноземців.

Вартість "послуг" становила від 500 доларів за ніч, а щомісяця прибутки організаторів "бізнесу" сягали понад 30 тисяч доларів.

Правоохоронцю та його спільникам повідомили про підозру в сутенерстві та створенні й утриманні місць розпусти, вчинені з метою наживи, організованою групою. Їм загрожує до 10 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення поліцейського від посади.

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