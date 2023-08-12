Принцип індивідуальної відповідальності платника податків: огляд практики КАС ВС

Опубліковано огляд практики КАС ВС, де представлено рішення щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

На сайті Верховного Суду опублікувано огляд судової практики Касаційного адміністративного суду з рішеннями, внесеними до ЄДРСР, за червень 2023 року.

Рішення стосуються податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Окремо представлено рішення з правовими позиціями щодо:

- визначення розміру разової грошової допомоги до 5 травня у 2022 році;

- права внутрішньо переміщеної особи на отримання допомоги на проживання;

- визначення дня, з якого щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання призначається на наступні шість місяців;

- отримання згоди батьків як передумови для отримання дитиною віком від 14 до 18 років адміністративної послуги з реєстрації її місця проживання.

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