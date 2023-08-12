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Поняття «повторюваність» як підстава для застосування санкції з боку Держпраці, - позиція ВС

Верховний Суд розʼяснив поняття «повторюваності» як умови застосування до правопорушника санкції, передбаченої абзацом третім частини другої статті 265 КЗпП України.

Верховна Рада збирається змінити закон про національні меншини, щоб привести його у відповідність до висновку Венеційської комісії

Зокрема, пропонується встановити, що окремі обмеження права на використання мови національної меншини не застосовуються до мови держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом, з моменту відповідного визнання та протягом 5 років з дня прийняття Верховною Радою рішення про скасування такого статусу.

Верховний Суд висловився стосовно доказового значення інформації, отриманої з сервісу Google Maps

Враховуючи сучасний розвиток інформаційних та цифрових технологій, дані з Google Maps можна вважати допустимим та достовірними доказами, оскільки вони збираються з різних джерел, - позиція Верховного Суду.

Андрій Костін підписав концепцію «Прокурор Громади», за яким окремі прокурори стануть «прокурорами громад»

В Офісі Генпрокурора повідомили, що Андрій Костін підписав концепцію проєкту «Прокурор Громади»: оцінка ефективності роботи таких прокурорів буде грунтуватися і на загальному внеску у життя громади.

Виїзди чиновників та депутатів за кордон: чи досі треба захищати від журналістів ці «персональні» дані

Законодавство досі закриває від суспільства та ЗМІ інформацію про виїзд за кордон посадовців – чи не час парламентарям відкрити ці дані.

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Принцип індивідуальної відповідальності платника податків: огляд практики КАС ВС

13:20, 12 серпня 2023
Опубліковано огляд практики КАС ВС, де представлено рішення щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
Принцип індивідуальної відповідальності платника податків: огляд практики КАС ВС
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На сайті Верховного Суду опублікувано огляд судової практики Касаційного адміністративного суду з рішеннями, внесеними до ЄДРСР, за червень 2023 року.

Рішення стосуються податків, зборів та інших обов’язкових платежів. 

Окремо представлено рішення з правовими позиціями щодо:

- визначення розміру разової грошової допомоги до 5 травня у 2022 році;  

- права внутрішньо переміщеної особи на отримання допомоги на проживання;  

- визначення дня, з якого щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання призначається на наступні шість місяців;  

-  отримання згоди батьків як передумови для отримання дитиною віком від 14 до 18 років адміністративної послуги з реєстрації її місця проживання.  

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