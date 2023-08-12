Принцип индивидуальной ответственности налогоплательщика: обзор практики КАС ВС

Опубликован обзор практики КАС ВС, где представлены решения по налогам, сборам и другим обязательным платежам.

На сайте Верховного Суда опубликован обзор судебной практики Кассационного административного суда с решениями, внесенными в ЕГРСР, за июнь 2023 года.

Решения касаются налогов, сборов и других обязательных платежей.

Отдельно представлены решения с правовыми позициями по:

- определению размера разового пособия до 5 мая в 2022 году;

- правам внутренне перемещенного лица на получение помощи на проживание;

- определению дня, с которого ежемесячное адресное пособие внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание назначается на следующие шесть месяцев;

- получение согласия родителей как предпосылки для получения ребенком в возрасте от 14 до 18 лет административной услуги по регистрации его места жительства.

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