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МОН лишат полномочий по осуществлению лицензирования образовательной деятельности

Полномочия МОН получит Государственная служба качества образования.

Понятие «повторяемость» как основание для применения санкции со стороны Гоструда, - позиция ВС

Верховный Суд разъяснил понятие «повторяемости» как условия применения к правонарушителю санкции, предусмотренной абзацем третьим части второй статьи 265 КЗоТ Украины.

Верховная Рада собирается изменить закон о национальных меньшинствах, чтобы привести его в соответствие с выводом Венецианской комиссии

В частности, предлагается установить, что отдельные ограничения права на использование языка национального меньшинства не применяются к языку государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, с момента соответствующего признания и в течение 5 лет со дня принятия Верховной Радой решения об отмене такого статуса.

Верховный Суд высказался по поводу доказательного значения информации, полученной с сервиса Google Maps

Учитывая современное развитие информационных и цифровых технологий, данные из Google Maps можно считать допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они собираются из разных источников, - позиция Верховного Суда.

Андрей Костин подписал концепцию «Прокурор Общины», согласно которой отдельные прокуроры станут «прокурорами общин»

В Офисе Генпрокурора сообщили, что Андрей Костин подписал концепцию проекта «Прокурор Общины»: оценка эффективности работы таких прокуроров будет основываться и на общем вкладе в жизнь общины.

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Принцип индивидуальной ответственности налогоплательщика: обзор практики КАС ВС

13:20, 12 августа 2023
Опубликован обзор практики КАС ВС, где представлены решения по налогам, сборам и другим обязательным платежам.
Принцип индивидуальной ответственности налогоплательщика: обзор практики КАС ВС
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На сайте Верховного Суда опубликован обзор судебной практики Кассационного административного суда с решениями, внесенными в ЕГРСР, за июнь 2023 года.

Решения касаются налогов, сборов и других обязательных платежей.

Отдельно представлены решения с правовыми позициями по:

- определению размера разового пособия до 5 мая в 2022 году;

- правам внутренне перемещенного лица на получение помощи на проживание;

- определению дня, с которого ежемесячное адресное пособие внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание назначается на следующие шесть месяцев;

- получение согласия родителей как предпосылки для получения ребенком в возрасте от 14 до 18 лет административной услуги по регистрации его места жительства.

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