Принцип индивидуальной ответственности налогоплательщика: обзор практики КАС ВС

На сайте Верховного Суда опубликован обзор судебной практики Кассационного административного суда с решениями, внесенными в ЕГРСР, за июнь 2023 года.
Решения касаются налогов, сборов и других обязательных платежей.
Отдельно представлены решения с правовыми позициями по:
- определению размера разового пособия до 5 мая в 2022 году;
- правам внутренне перемещенного лица на получение помощи на проживание;
- определению дня, с которого ежемесячное адресное пособие внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание назначается на следующие шесть месяцев;
- получение согласия родителей как предпосылки для получения ребенком в возрасте от 14 до 18 лет административной услуги по регистрации его места жительства.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.