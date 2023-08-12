В Минсоцполитики объяснили, кто может получить субсидию и как она начисляется

На субсидию могут рассчитывать семьи, у которых плата за коммуналку больше определенного для них обязательного платежа.

В Украине получить субсидию могут семьи, у которых плата за коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Этот платеж исчисляется индивидуально, по единой формуле, и зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека, информирует Минсоцполитики.

Отмечается, что кроме материального, еще будет дополнительно проанализировано имущественное положение (наличие нескольких квартир, дорогостоящих автомобилей, депозитов).

Дополнительно правительство упростило критерии получения субсидии для многодетных, приемных семей, семей, где есть лица с инвалидностью.

При этом в совокупном доходе домохозяйств не будут учитываться доходы членов семей, состоящих за границей более 60 дней.

Также для украинцев, жилье которых находится в зоне активных боевых действий или под оккупацией, механизм централизованного начисления и выплаты жилищных субсидий и льгот на оплату коммуналки продлен на год, рассказали в ведомстве.

Как рассчитать размер обязательного платежа и субсидии, приведено на примере семьи, состоящей из 4-х человек (супруг, жены и двое детей).

Для расчета:

размер платы за жилищно-коммунальные услуги, исходя из социальных норм и социальных нормативов пользования услугами – 3500 грн

муж и жена работают, их месячный доход – 15 000 грн

базовый коэффициент – 2

базовая норма платы за услуги – 15

прожиточный минимум с 1.01.2023г. – 2589 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.