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В Одессе официально открыли пляжи: где разрешили купаться

10:50, 12 августа 2023
Находиться на пляжах можно с 08:00 до 20:00.
В Одессе официально открыли пляжи: где разрешили купаться
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В Одессе все же решили открыть несколько пляжей. Об этом сообщил глава Одесского ОВА Олег Кипер.

Он отметил, что находиться на пляжах можно с 08:00 до 20:00. Для отдыха следует соблюдать определенные правила.

На открытых зонах для купания обязательно должна быть спасательная лодка и защитные сетчатые ограждения от взрывоопасных предметов.

Пока открыли несколько зон отдыха, но позже обещают дополнить список.

«Подписали совместное с Командующим оперативной стратегической группировкой войск «Одесса» Эдуардом Москалевым приказ о доступе людей к морю.

Первые открытые зоны:

  • пляж Калетон
  • Инклюзивный пляж
  • муниципальный пляж (район 14 Фонтана)
  • пляж «Икра»
  • пляж «Чайка»
  • муниципальный пляж (район 10 Фонтана)

Список со временем будет дополняться (по мере прохождения проверок). Поручил главе РВА и мэру Одессы лично проинспектировать пляжи.

Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов, на береговых сооружениях, за пределами зон для купания пребывания людей запрещено!

На открытых зонах для купания обязательно наличие спасательной лодки и защитных сетчатых ограждений от взрывоопасных предметов.

При необходимости должны быть организованы проверки водолазной службой подводной и надводной акватории Черного моря.

Ежедневно – уборка побережья при отсутствии чрезвычайной ситуации.

Выход в акваторию Черного моря любого плавсредства, кроме спасательных служб запрещен», — сообщил Кипер.

Как мы писали, в Одесской области планировали открыть пляжи к бархатному сезону.

Тем временем в ОК «Юг» считают неуместным открытие пляжей. Там предупреждают о минной угрозе и не исключают вероятность высадки десанта рф.

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