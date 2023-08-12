Ермак обсудил «формулу мира» Зеленского с представителями 58 стран: детали

Руководитель ОП провел встречу с дипломатами, в ходе которой обсуждалась «формула мира».

Фото: ОП

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак, представники уряду і парламенту провели п’яту зустріч з дипломатами 58 країн щодо реалізації "формули миру" Володимира Зеленського. Про це повідомляє Офіс Президента.

Єрмак розповів іноземним партнерам про результати другої зустрічі на рівні радників із питань нацбезпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств країн світу та міжнародних організацій, що відбулася 5 серпня в місті Джидда (Саудівська Аравія).

Він повідомив про філософію української "формули миру", яка була представлена в Джидді, та відзначив постійне зростання реального прагнення до встановлення стійкого й тривалого миру в Україні, про що свідчить втричі більша кількість учасників у порівнянні з попередніми консультаціями в Копенгагені.

"Світова спільнота розуміє, що найбільший конфлікт із часів Другої світової війни, який нині триває в Україні, негативно впливає на всі країни і що російська агресія – це загроза для всього континенту", – констатував Єрмак.

Також він представив визначених відповідальних представників України щодо кожного з пунктів "формули миру", які забезпечуватимуть максимальну підтримку процесу їх реалізації.

Як зазначив керівник Офісу Президента, на зустрічі в Джидді також було погоджено необхідність підготовки порядку денного Глобального саміту миру, який заплановано провести до кінця поточного року.

Єрмак зауважив, що росія, отримуючи імпортні складники в обхід санкцій, збільшує виробництво далекобійної зброї, щоб і надалі знищувати українську інфраструктуру. Зокрема, він нагадав про нещодавній удар агресора по нафтобазі на Рівненщині. У цьому контексті керівник Офісу Президента відзначив важливість підготовки української енергетики до зимового періоду та її захисту від російських масованих атак.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль детально розповів про заходи, яких вживає Україна для підготовки до зимового періоду.

За його словами, задля забезпечення енергетичної безпеки заплановане створення багаторівневого захисту енергетичних об’єктів шляхом їх укріплення та децентралізації енергосистеми. Європейські та світові компанії можуть скористатися надійними українськими підземними газосховищами, які здатні зберігати понад 30 млрд куб. м газу, що дасть змогу спокійно пройти зимовий період і забезпечити енергетичну безпеку Європи у довгостроковій перспективі. Також важливими чинниками енергетичної безпеки взимку мають стати постійний міжнародний моніторинг безпеки об’єктів енергетичної інфраструктури та створення міжнародної коаліції для захисту енергооб’єктів за допомогою посилення ППО. Крім того, передбачається участь партнерів у енергетичному відновленні України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов поінформували присутніх про поточну ситуацію в енергетичній системі нашої держави.

Єрмак також докладно розповів присутнім про перебіг реалізації іншого важливого пункту "формули миру", який стосується безпекових гарантій. Він зазначив, що вже 13 держав приєдналися до Спільної декларації щодо підтримки України, погодженої країнами G7 на саміті НАТО у Вільнюсі.

"Декларація є рамковим документом. Наступний крок – укладення системи двосторонніх і багатосторонніх безпекових договорів. Це мають бути чіткі й довгострокові зобов’язання, які забезпечать спроможність України захищатися сьогодні й запобігти російській агресії в майбутньому, забезпечити стабільність миру не лише в Україні, а й в усьому світі", – пояснив він.

За словами Андрія Єрмака, минулого тижня Україна почала переговори щодо укладення двостороннього документа щодо безпекових гарантій зі США, а вчора – з Великою Британією.

Керівник Офісу Президента запросив інші країни підтримати Спільну декларацію та безпекові гарантії для України.

Заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква зазначив, що надання безпекових гарантій Україні до набуття членства в НАТО дасть змогу запобігти повторенню агресії з боку росії. За його словами, це важливий пункт не лише для нашої держави, а й для інших, адже наслідки російської агресії відчувають і країни Європи, Азії, Африки.

Він зауважив, що безпекові гарантії передбачають не лише надання Україні озброєння, далекобійної артилерії, систем ППО та F-16, а й обмін розвідувальною інформацією, навчання українських військових, протидію кібератакам, розвиток української промисловості, посилення економічної стійкості та відбудову, притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Усе це може бути передбачено двосторонніми угодами в межах Спільної декларації.

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