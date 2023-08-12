В Киевской области мужчина, выдавая себя за военного, ограбил магазин: видео

Мужчина прибег к переодеванию, чтобы украсть деньги из цветочного киоска.

В Борисполе Киевской области разоблачили злоумышленника, похитившего деньги из цветочного киоска, выдавая себя за военного. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, 22-летний житель Винницкой области, воспользовавшись невнимательностью и отсутствием продавца, украл 7 тысяч гривен и скрылся.

Полицейские установили, что правонарушитель носил военную форму, но не имел на это права.

Мужчину задержали, сообщили о подозрении и поместили в изолятор временного содержания.

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