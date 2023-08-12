На Київщині чоловік, видаючи себе за військового, пограбував магазин: відео

Чоловік вдався до перевдягання, щоб вкрасти гроші з квіткового кіоску.

У Борисполі Київської області викрили зловмисника, який викрав грощі з квіткового кіоску, видаючи себе за військового. Про це повідомляє пресслужба поліції.

За даними правоохоронців, 22-річний житель Вінниччини, скориставшись неуважністю та відсутністю продавця, поцупив 7 тисяч гривень та зник.

Поліцейські встановили, що правопорушник носив військову форму, але не мав на це права.

Чоловіка затримали, повідомили про підозру і помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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